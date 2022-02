Hložek vysvlékl Stanciua z dresu se zlatým číslem, kraluje asistencím

„Nechci na tak mladého kluka nakládat absolutní zátěž. Na to, co všechno má v poslední době za sebou, zvládl nálož velmi dobře. Je velmi produktivní, ať už góly, nebo asistencemi. Říkám, že je jasně nejlepší hráč v lize, s vědomím, že to s ním nic neudělá, protože je tak nastavený. Věřím, že bude dávat ještě víc gólů než teď," cení si sportovní ředitel Tomáš Rosický útočníka, který se blíží k velkému přestupu do zahraničí.