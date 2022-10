Höjer supluje Dočkala. Sparta nás mohla dostat jedině ze standardek, štve Koubka

„Druhý gól by Spartu položil. Jsme blbci," láteří kapitán Petr Kodeš.

„Obě branky byly neregulérní. První ze situace, kdy byl obrácený roh. Na to si tady mimochodem stěžoval už Pavel Vrba. Druhá padla z jasného ofsajdu. Není, co dodat," zdůrazňuje trenér Miroslav Koubek.

„Sparta má vynikající hlavičkáře - Krejčího, Čvančaru, Kuchtu. Není jednoduché je uhlídat. O poločase jsme si říkali, že jestli nás Sparta může něčím dostat, tak jedině ze standardních situací. Je v tu chvíli jedno, jestli hrajete proti osmi, nebo deseti hráčům. Do vápna se i tak nastěhuje minimálně šest lidí," poukazuje kouč Votroků.

„Ano, Sparta hrozila, ale když někdo (Krejčí) tečuje balon, prodlouží ho, tak to úplně změní situaci, zmátne bránící hráče. Byl to ofsajd! To máme jako stát v bráně? V tomto případě bych se na mužstvo nezlobil," reaguje Koubek s hořkostí.