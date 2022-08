Horejš na Spartu umí! V plném počtu jsme ji i přehrávali, litoval jablonecký trenér vyloučení

45letý kouč vedl mužstvo v první lize proti Letenským již v sedmi případech a svou bilanci udržel vyrovnanou 1-5-1, přičemž Sparta byla proti jeho týmu vždy velkým favoritem. Třeba v roce 2019: České Budějovice s koučem Davidem Horejšem na Letné remizovaly 3:3 a zkazily jí duel v retrodresech na oslavu 126 let od založení.

I nyní jeho mužstvo Pavelku a spol. do šancí takřka nepouštělo, přestože téměř celý druhý poločas hrál Jablonec bez vyloučeného Považance. A dokonce nechybělo moc, aby tým Briana Priskeho po bojovném výkonu porazil. „Neberu to jako svou zásluhu, je to zásluha hráčů, protože oni předvedli skvělý výkon," ocenil Horejš své svěřence.