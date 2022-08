Nedopatření jednou za deset let? Upozadil jsem ego, smál se Chramosta. A nechápal, kolik dostal od Sparty prostoru

„Nevěřím, že to Chramosta tomu Kratochvílovi přihrál. To se stane ‚jednou za deset let'. Jablonec srovnává stav se Spartou na 1:1," okomentoval na Twitteru fotbalový expert a bývalý Chramostův parťák Jakub Podaný gólovou akci Jabloneckých z konce prvního poločasu.

Jak vypadala? Chramosta po výborném vysunutí Jovovičem upaloval sám na gólmana Holce. Periferně však viděl lépe postaveného Kratochvíla a nezištně mu napříč vápnem přihrál před odkrytou branku. Jindy by nejspíš v dobré pozici sám zakončoval.

„Když jsem se po zápase podíval na telefon, měl jsem tam víc zpráv a nikdo nechápal, že jsem nahrál. Prostě jsem upozadil ego pro tým a dopadlo to dobře. Bylo důležité, že jsme ještě do pauzy vyrovnali," usmál se Chramosta.

A jeho reakce na Podaného tweet? „Ten se mnou něco odehrál, takže mě zná. Ale i kluci tady v kabině mi potom říkali, že to nečekali. Na druhou stranu to možná nečekali ani sparťani, a proto to možná dobře dopadlo," vtipkoval. „Bylo famózní, jak mu to předložil," poznamenal kouč Jablonce David Horejš.

Náhradník za Václava Sejka, který na Střelnici hostuje právě ze Sparty a nemohl nastoupit kvůli dohodě obou klubů, předvedl vůbec vynikající výkon. „Byl skvělý. Měl to těžké na hrotu se pral sám, udržel tam spousta míčů," ocenil ho Horejš. Korunoval ho deset minut před koncem, kdy v oslabení vymyslel nádhernou přihrávku na čerstvého Malínského. Ten běžel sám na Holce, jenže gólmana Sparty neprostřelil.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Jablonce se radují z gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

„Šel jsem do souboje a nechápu, že jsem tam byl úplně sám. Dal jsem si míč hlavou a jen jsem viděl Malinu na půlce, tak jsem mu balon dal a jen jsem fandil. Koukal jsem a čekal, co vymyslí. Asi to zkoušel mezi nohy, bohužel to mezi nimi Holcovi i zůstalo. Škoda, kdybychom vedli 2:1, třeba bychom to zvládli," pověděl.

„I v deseti jsme makali, dřeli, snažili jsme vystupovat. Spartě jsme to znepříjemňovali. Několikrát jsme po zisku míče mohli jít do přečíslení. Sice jsme to nevyřešili správně, ale myslím, že Sparta musela být furt na špičkách a hlídat si to. Neměla to s námi jednoduché," těšilo Chramostu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zleva David Heidenreich z Jablonce, Kryštof Daněk ze Sparty a Jakub Považanec z Jablonce.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ovšem i tak bod s jedním z předsezonních favoritů soutěže nakonec bere, neboť s parťáky od 55. minuty bojoval bez vyloučeného Považance. „Mám z remízy smíšené pocity. Věřím, že kdybychom byli v plném počtu, tak Spartu potrápíme více. Je těžké hrát se Spartou i Slavií v deseti a porážet je," připomněl i necelé tři týdny staré utkání se sešívanými, které Jablonečtí odehráli téměř celé v oslabení.