Severočeši se postupně zvedli a do pauzy srovnali. Ve 28. minutě ještě Kratochvíl pálil jen do Holce, ale v poslední minutě už se stejný hráč prosadil. Jovovič na hranici ofsajdu vysunul do brejku Chramostu, který v úniku dvou na gólmana ještě přihrál Kratochvílovi a ten nemohl minout. Jablonecký záložník se prosadil poprvé v ligovém ročníku.