Mizérii vzal Priske na sebe. Moje odpovědnost, moje chyba, prohlásil kouč Sparty

„Stoprocentně souhlasím s tím, že jsme podali špatný výkon. Podal ho celý tým po celých devadesát minut. Měli jsme špatnou ofenzivní i defenzivní fázi. V kabině jsem hráčům řekl, jak nespokojený jsem. Nevím, zda je to varování, ale jde o signál, že teď musíme přidat v kvalitě. Chyběla nám a musí ji být víc," zhodnotil utkání kouč Sparty Brian Priske. Kousat musel druhou ztrátu dvou bodů ve čtyřech dnech. V sobotu jeho svěřenci remizovali doma s Bohemians 1905.

Podívejme se tedy na to, kolik bodů už od začátku ligové sezony aspiranti titulu oproti možnému maximu poztráceli:

V Jablonci přitom už v desáté minutě hosty poslal do vedení druhou trefou v sezoně mladík Kryštof Daněk. „Na začátku jsme hráli relativně dobře a dali jsme i gól. Ale na druhou stranu i přesto, že jsme měli velmi dominantní držení míče a hráli jsme přesilovku, tak kdyby Jablonec proměnil svůj protiútok, mohlo to pro nás dopadnout ještě hůř. Celkově bych chtěl říct, že jde o moji odpovědnost a považuji to za moji chybu. Takhle jsem mluvil i k týmu. Před hráče se v těchto chvílích postavím, ale je potřeba, abychom si každý řekli a uvědomili, že je potřeba pracovat víc," dodal Priske.