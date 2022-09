Pardubice odsoudila k porážce červená karta. Byla přísná, domnívá se kouč Němeček

Dočasný kouč Východočechů se nezdráhal komentovat faul Rosy na unikajícího Jana Vodháněla, po němž šli jeho svěřenci do početní nevýhody. „Za mě to bylo hodně přísné, zatím jsem ale neviděl žádný záznam, takže se nechci pouštět do větších soudů. Jisté ale je, že utkání pro nás po této situaci bylo o dost těžší. Úplně nás pak zlomila ta inkasovaná branka na konci poločasu. Olomouc poté dobře držela míč, my se k němu moc nedostali. I oslabený tým může soupeře dost potrápit, tohle bylo ale klíčové," věděl moc dobře 40letý Němeček.