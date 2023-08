Hradec bude hrát v sobotu doma. Stavební úřad vydává kolaudaci

„Stavební úřad má aktuálně k dispozici veškeré potřebné doklady proto to, aby mohl vydat kolaudační souhlas, který právě sepisuje. Stavební úřad nyní vydává kolaudační souhlas. Městu tak nic nebrání převzetí části multifunkčního fotbalového stadionu," sdělil ve středu v 9:00 ČTK Řádek.

Stavba arény za 763 milionů korun včetně DPH nabrala zpoždění, začala v srpnu 2021 a původně měla být hotová k 30. červnu. K tomu ale nedošlo. Podle posledních informací radnice by stadion jako celek měl získat kompletní kolaudaci, tedy včetně například nedokončených ubytovacích kapacit, do konce srpna.

Dílčí kolaudace stadionu je klíčová pro odehrání nejen sobotního, ale i dalších prvoligových utkání v Hradci Králové. Pokud by totiž Votroci nemohli hrát proti Českým Budějovicím doma, museli by strávit celou podzimní část v azylu v Plzni. Základní myšlenkou dohody je, že první domácí fotbalový zápas se v sobotu odehraje v režimu spoluodpovědnosti zhotovitele. V čele stavebního konsorcia stojí stavební firma Strabag.

Dohodu mezi městem a stavebním konsorciem o převzetí a užívání části stavby stadionu schválili hradečtí zastupitelé 1. srpna. Dohoda je důležitá z toho důvodu, že smlouva o dílo, kterou dříve město uzavřelo se zhotovitelem stavby, předpokládala převzetí stadionu jako celku. Vzhledem k současnému stavu stavby ale nešlo dílo kompletně převzít, a tudíž by nebylo možné odehrát první zápas doma. Podle radnice proto město muselo přijít s alternativním návrhem, kdy by bylo možné převzít jen části stadionu a ke stávající smlouvě o dílo tak uzavřít dohodu o podmínkách převzetí a užívání části díla. Dohoda stanoví, za jakých podmínek a za co bude dál - i ve vztahu k převzaté části - odpovídat zhotovitel, uvedli zástupci města.