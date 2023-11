Hradečtí hledají recept, jak dávat víc gólů. Pilař potřebuje podporu dalších hráčů, apeluje Kotal

„Aby to ale byla skutečně pravda, musíme najít recept na to, jak dávat víc gólů. V přípravě na tom neustále pracujeme, avšak na hřišti to bohužel není moc vidět. Střelce, který by pravidelně skóroval, se nám prozatím nedaří nalézt. Takže naše úspěšnost je momentálně odvislá spíš od toho, zda se nám podaří neinkasovat,“ přemítá Kotal.