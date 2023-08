Hráli jsme proti nejlepšímu týmu ligy, říká Hapal o Slavii. Chyběla mu odvaha a přesnost

Fotogalerie +6

Co chybělo, abyste domácí obranu více potrápili?

Byli jsme slabí směrem dopředu, nepřesní v kombinaci a nedůrazní v osobních soubojích. Asi zasloužené vítězství Slavie, i když nás utkání stálo hodně sil a mužstvo musím po této stránce pochválit.

Bylo to jen o kvalitě, nebo mohlo zapůsobit, že jste hráli v Edenu, kde se hostům málokdy daří?

Neuhrávali jsme souboje. Hráči Slavie nás dostoupili, my souboj prohráli a ztratili míč. Pak jsme byli nepřesní v přihrávkách. Hráli jsme však proti nejlepšímu mužstvu české ligy, takže se dalo čekat, že nás nenechají kombinovat a dostávat se do zakončení. Chtělo to možná víc odvahy a hlavně přesnosti.

A jediný gól vstřelil Muhamed Tijani, ještě v minulé sezoně hráč Baníku.

Ano, ale už není náš. Přeji mu, aby se mu dařilo, je to dobrý a pracovitý kluk. Šel do Slavie, aby hrál. Neřeším, kdo nás porazil. S tím se nějak vypořádáme.

Neříkal jste mu, že vás mohl šetřit?

Samozřejmě jsem tam měl takovou lehkou výčitku, ale to je fotbal. (úsměv) Bojuje za Slavii.

Gól ještě zkoumal VAR, vaši hráči se hodně zlobili kvůli údajnému faulu. Věřil jste, že sudí trefu odvolá?

Michal Frydrych říkal, že mu někdo protlačil koleno, ale kdo, jak a čím, to nevím. Situaci jsem ještě neviděl. Máme sice na lavičce tablet, na kterém zápasy sledujeme, ale zrovna vypadl signál. Vadí mi, že k situaci vůbec došlo a nedokázali jsme balon odvrátit do bezpečí.

Ze zdravotních důvodů scházeli David Lischka s Filipem Kubalou, před Karlem Pojezným pak dostal přednost zkušený Michal Frydrych. Proč?

Určili jsme tak na základě nějakých důvodů, které si nechám pro sebe. Rozhodli jsme se pro zkušenost. Myslím, že Michal utkání zvládl, v obraně patřil k nejlepším.

Je to signál, že Pojezný může odejít na hostování?

Netuším, proč všichni přemýšlí nad tím, že by měl někam chodit. Všichni chtějí hrát, ale o místo v sestavě se musí rvát, stejně jako další. My navíc nemáme deset stoperů, abychom si mohli dovolit o jednoho přijít. Hrajeme vzadu na tři, stoperů máme teď pět, a to má David Lischka aktuálně zdravotní problémy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Kpozo z Baníku Ostrava a Tijani Mohamed ze Slavie během utkání Fortuna ligy.

A co Jiří Fleišman?

Myslím, že nikam neodejde. V neděli odehrál zápas za béčko, aby získal zápasovou praxi. Čeká nás náročný týden se třemi utkáními a chceme mít Jirku připraveného. I proto jsme přijeli na Slavii v menším počtu hráčů než obvykle, zbytek pohybů v kádru je pořád v řešení.

