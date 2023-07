Hrát ve tři je kravina, tvrdí Petržela. Necítil se dobře, přesto zařídil druhý gól Slovácka

Ne. Byla to trochu improvizace, kterou člověk musí vyřešit během chvilky. Měl jsem i trochu štěstí, ale vyšlo to se vším všudy. Hlavně bylo super, že se Kim trefil.

Bylo to poprvé, co jste v lize přihrál na gól patičkou?

Kontaktní gól přišel hned zkraje druhého poločasu. Soupeř se dostal zpátky do hry. Vycítil šanci. S tím, že vstupujeme do druhé půle vlažně, máme problém už delší dobu. Dostaneme gól a hledíme jeden na druhého. Měli bychom si na to dát větší pozor. Tentokrát jsme to naštěstí zvládli. Vysvobodila nás třetí branka v síti Dynama.