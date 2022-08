Hrubý zařídil Ševcům premiérovou výhru. Ulevilo se nám, přiznal zlínský záložník po utkání s Pardubicemi

Jasně. Vyhrát poprvé až v šestém ligovém kole je asi trochu pozdě, ale jsme moc rádi, že jsme to proti Pardubicím konečně zvládli. Věříme, že našich vítězství hlavně na domácím hřišti bude postupně přibývat.

Ani já se svým výkonem nejsem příliš spokojený. Rozhodně je co zlepšovat. My jsme ovšem potřebovali jakkoliv urvat první výhru, abychom si vytvořili určitý bodový polštář. Jsem šťastný, že jsme to zvládli. A mám velikou radost, že jsem mužstvu pomohl. Byl jsem na sebe naštvaný, že jsem neskóroval už z té první šance.