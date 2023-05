Hvězdičky pro Evropu: Nejlepší hráče má Sparta se Slavií. Zájemci si připlatí, ale riziko je menší

„Finančně výhodnější je koupit hráče přímo z menšího klubu. Ale pak zase jdete do rizika, jestli ten daný hráč opravdu zvládne udělat ten velký krok do evropských soutěží," myslí si Lokvenc. Pokud se totiž mladý fotbalista vyrovná s přestupem do Sparty či Slavie a září v dresu S, je předpoklad, že mu nebude dělat problém ani posun do ještě vyššího levelu. „Hráči se ve Spartě a Slavii vyhrají, získají zkušenosti a není to takové riziko, jako když jdou z menšího klubu," myslí si někdejší kanonýr pražské Sparty.