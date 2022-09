Icha odešel ze Slavie na půlroční hostování do Pardubic

"Doufám, že budu co nejvíc hrát, nasbírám maximum zkušeností a ligových startů. Pochopitelně věřím tomu, že společně vytáhneme tým ze spodních pater tabulky," řekl Icha.

"Marek je hráč, který prošel reprezentací do 20 let, kde jsem ho poznal jako talentovaného hráče. O jeho příchod jsme usilovali již v létě, tehdy ho ještě Slavia nechtěla uvolnit, ale jsem rád, že se povedlo jednání dotáhnout a Marek je tady," uvedl sportovní manažer klubu Martin Shejbal.

Do neznámého prostředí Icha nejde. "Určitě mi ulehčuje situaci, že tady znám celou řadu kluků. Je dobré přijít do kabiny a poznat, že to tam bude v pohodě," prohlásil bývalý hráč Táborska a Vlašimi.