Slavii limitují zranění. Pořád chybí Sor, kouč je mrzutý ze ztráty Lingra

Každá ztráta je nepříjemná, Trpišovského asi nejvíc trápí absence pracanta Lingra. Rvavý hráč je v ofenzivě schopný zastat jakýkoliv post, poraněný kotník z nedělního zápasu na Slovácku ho ale uvedl do stavu pracovní neschopnosti. „Má tam otok. Je to velká ztráta, Ondra patří v mých očích mezi pět nebo šest nejdůležitějších hráčů v kádru," pronesl smutně šéf slávistické lavičky.

Rychlík Sor kurýruje poraněné tříslo už několik týdnů, naposledy hrál 21. července. „A nechceme nic uspěchat. Jednou se to už stalo, kdy jsme na něj tlačili v Aténách a po dvou trénincích se vrátil do stavu, v jakém byl předtím. Běhá, čekáme, kdy budeme moct jít do stoprocentního sprintu. Mohl by se příští týden zapojit do tréninku s týmem, ale nesmíme mít jakoukoliv pochybnost. Jinak se dotrénuje až v reprezentační pauze," vykreslil Trpišovský situaci okolo hbitého Nigerijce.