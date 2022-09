Slavia začne útočit na vítězství ve skupině, finále v Edenu slouží jako motivace

Sivas (Od našeho zpravodaje) - Faktorů, které staví partu kouče Jindřicha Trpišovského do pozice nejžhavějšího kandidáta na první místo, je víc. Slavia nasbírala v klubovém koeficientu, který odráží výsledky za posledních pět sezon, dvakrát víc bodů (52) než všichni tři její soupeři dohromady.

Podle renomovaného serveru Transfermarkt.de disponuje jednoznačně nejdražším kádrem, hodnota českého vicemistra činí v přepočtu 1,35 miliardy korun, druhý Sivasspor má 770 milionů korun.

V uplynulých čtyřech sezonách se dostala třikrát do čtvrtfinále jednoho z evropských pohárů a jednou do základní skupiny Ligy mistrů. Za stejné období se ze současných soků jen Kluž dokázala jednou probojovat do prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy. „Naším prvním cílem bylo se vůbec do skupiny dostat, teď z ní chceme postoupit," podotkl pokorně Trpišovský.

Slavia v pohárech. Není pro málo hrát jen Konferenční liguVideo : Sport.cz

Tahle sezona pro červenobílé nese speciální motivaci, finále Konferenční ligy se bude hrát na jaře u nich doma v Edenu. „Bylo by to krásné, ale vzal bych to postupně. Nejdřív chceme postoupit ze skupiny, a to ideálně z prvního místa. Pak se můžeme bavit dál," zůstal při zemi Holeš.

Trenér sešívaných hovoří podobně, téhle otázce čelil od tiskové konference před začátkem sezony už několikrát. „Aby hrál český tým finále poháru? To je sen, věc, která se běžně nestává. Ale ta cesta je daleká. Sami víme, jak těžké je projít do čtvrtfinále a jak složité bylo nyní se vůbec kvalifikovat do skupiny. Každopádně pro klub je to obrovská událost, pomůže to infrastruktuře stadionu. Je dobře, že finále bude v Česku," pravil Trpišovský.

„Naposledy na jaře jsme byli asi nejblíž ještě většímu úspěchu, byli jsme jeden zápas od semifinále," připomněl hlavní stratég sešívaných čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam. Slavia po remíze 3:3 v Nizozemsku ale padla v domácí odvetě 1:3.