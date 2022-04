Improvizace a chyby? Nepřípustné, burcuje Trpišovský a věří ve zkušenosti a kvalitu kádru

„A nahrává nám i program. Nyní odehrajeme zápas proti Hradci, a pak budeme mít týden přípravy na Plzeň, abychom následně opět měli týden volno do zápasu se Slováckem. To je pro v sezoně zcela nová situace, samozřejmě míněno do plusu," těší se Trpišovský na skutečnost, že po vyřazení z pohárové Evropy bude mít dostatek času na přípravu mezi jednotlivými duely přesně tak, jak to má rád.