Impuls pomohl, konec individualistů. A teď vyhrát na Spartě! velí kabina v čele s natěšeným Kladrubským

To, že se v kabině změnila atmosféra, potvrdil i záložník Patrik Hellebrand. „Doufal jsem, že tuhle otázku nedostanu," culil se nejdříve na tiskové konferenci. „Po změně vždy přijde impuls. Plnili jsme pokyny a za výhru jsme strašně rádi. Teď by to chtělo bodovat na Spartě a podzim by mohl být povedený," odpověděl nakonec statečně 23letý středopolař.