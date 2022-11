Jak je pro Liberec důležité míti van Burena. Má nejlepší sezonu v Česku, říká Koubek

Aktuálně patří s 10 „kanadskými body“ mezi 7 nejproduktivnějších hráčů ligy. „Mick je pro nás nejdůležitější rozdílový hráč. Má devět branek a nikdo jiný už nemá ani dvě, což hovoří za všechno. I proti Hradci Králové byl rozdílovým hráčem,“ říká liberecký kouč Luboš Kozel. Na výhře 2:0 nad Votroky se podílel vítězným gólem a asistencí na druhou trefu Imada Rondiče.

„Mick přišel jako velká posila, což na hřišti ukázal. Hodně nám pomohl. Dává góly, teď mu to lepí a jen doufám, že v tom bude pokračovat, protože si to zaslouží. On je i výborný kluk, známe se už hodně dlouho i ze Slavie, nějakých čtyři pět let,“ poznamenal liberecký útočník Rondič, jenž výhru pečetil nádherným gólem nůžkami.

„Liberec si tolik příležitostí nevytvořil, ale z minima vytěžil maximum na základě toho, že měl Van Burena. On byl tím rozdílem, který nás porazil a Liberec přivedl k vítězství. Celkově je v pohodě, což je vidět. Udrží balon, odskočí si, má ho pod kontrolou. Míče rozděluje, nabíhá si. Je to jeho nejlepší sezona v Česku a Liberec v něm má velkou sílu,“ uznává kouč Východočechů Miroslav Koubek.

Van Buren nastřílel za Slovan v této sezoně v lize skoro 50 procent všech branek. Příprava Hradce Králové na zápas se tak pochopitelně točila kolem nizozemského kanonýra. „Řešili jsme, jak na něj, a ukazovali si to. Při první brance měl trochu i štěstí. Filip Čihák vypíchl průnikovou přihrávku a vlastně se míč odrazil jemu do běhu, míč mu šel do kroku a díky zrychlení prošel do vápna a kvalitně zakončil. V ten moment jsme nijak neselhali,“ okomentoval první Van Burenovu trefu, kdy 30letý hráč nasadil gólmanovi Reichlovi jesle.

„Mrzí mě, že zápas rozhodl zrovna on, připravení jsme na něj byli. Ale rozhodla taková situace, že se míč k němu odrazil, on si dal první dotek a už byl sám před brankářem. Rozhodla maličkost, jak to bývá,“ litoval hradecký obránce Štěpán Harazim.

U Nisy je van Buren na hostování do konce sezony ze Slavie. Je možné, že by se do Edenu ještě vrátil? „Mám tam kontrakt ještě do konce této sezony, takže mi běží poslední rok. A když se na to podíváte, prodloužil jsem se Slavií kontrakt a dvakrát jsem pak odešel na hostování. Takže možná bude dávat větší smysl vyzkoušet něco jiného. Může to být v Česku, ale klidně i někde jinde,“ odpověděl ještě před startem sezony. Se současnou formou o nabídky mít nouzi nebude.