Slovácko touží po základní skupině evropského poháru. Trenér Svědík vyhlíží ještě útočníka

Úřadující vítěz Českého poháru do ní vstoupí v sobotu ligovým duelem v Brně. „Jsme trochu zklamaní, že už s námi nejsou kluci, jimž vypršely smlouvy, a rozhodli se odejít. S nimi bychom byli ještě silnější," mrzí ředitele hradišťského klubu Petra Pojezného zejména odchody útočníků Jurečky či Cicilii.

Právě ofenzíva teď trápí trenéra Martina Svědíka ze všeho nejvíc. Bývalý reprezentační forvard Kozák, Brandner ani Sinjavskij, kteří přišli do mužstva v letní pauze, si zatím nevybojovali místo v základní sestavě. „Hlavně Brandner a Sinjavskij budou zřejmě potřebovat delší dobu na adaptaci. V jejich případě to chce čas, ale ten my nemáme. Vždyť už příští týden nás čeká Evropská liga. Proto pracujeme s vedením klubu na tom, abychom přivedli ještě dva hráče. Na hrot a do zálohy. Vždyť s Jurečkou, Cicilou a Sadílkem nám odešlo 28 gólů," uvítal by kouč ještě další posílení celku.

Podle Svědíka bude naopak nastupovat v základu středopolař Trávník, který ve Slovácku hostuje ze Sparty. „Je vidět, že z Hradiště pochází, a ke klubu má vztah. Spoustu kluků už znal. A moje představy naplňuje také Iráčan Doski," má radost z výkonů dalších předsezonních posil.

Už dnes večer se Hradišťští dozvědí jméno soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy. Bude jím horší z dvojice Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kyjev. Jejich první vzájemný zápas skončil 0:0. „Nemám žádnou preferenci. Až budu vědět, s kým budeme hrát, začneme se pečlivě připravovat. Hrozně rádi bychom se probojovali do základní skupiny Evropské anebo Konferenční ligy a napravili tak loňské vyřazení s Plovdivem. Druhým cílem je dobře vstoupit do ligy," stanovil Svědík.

Kapitán Slovácka Michal Kadlec, který ve Fenerbahce v minulosti působil, bude v souboji s Kyjevem fandit mužstvu z Istanbulu. „Já si Fenerbahce nepřeju, protože vím, jaké by nás tam čekalo peklo. Dynamo musí hrát domácí utkání vzhledem ke konfliktu na Ukrajině v Polsku, což by pro nás mohla být výhoda," myslí si.

Ještě před vstupem do Evropské ligy ale čeká Hradišťské ligové střetnutí v Brně. „Zbrojovka je nováček, bude mít zřejmě velikou motivaci. Do Brna není z Hradiště daleko, mělo by se hrát ve skvělé atmosféře. Nečeká nás nic jednoduchého, avšak věřím, že zápas zvládneme, a naladíme se na Evropu," uvítal by Kadlec.