Jako jediní obrali v Edenu Slavii. Nechceme jí škodit, usmívá se Hejkal a rád by zůstal asistentem

Odpovídal jsem jim stejně. Když jsem před dvěma lety přišel s Mírou Koubkem, říkal jsem mu, že ho střídat nebudu, jen ve chvíli, když přijde i krátkodobá zdravotní indispozice. To se stalo už na podzim, když měl Míra covid. Teď se to zopakovalo. Ale dlouhodobý záskok? Myslím, že prostor dostane jiný trenér. V tuto chvíli si myslím, že já jako hlavní by nebyla cesta.

Abyste uspěli na Slavii, musí se sejít několik faktorů. To se stalo, byli jsme dobře takticky svázaní. Dali jsme gól a přežili nějaké šance. Slavia měla v závěru drtivý tlak. To, co jsme chtěli, jsme zde ale odehráli. Myslím, že jsme byli důstojným soupeřem. Máme celkově o dva body méně než loni, patříme do prostřední skupiny a těší nás, že sezona takto dopadla.