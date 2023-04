Jarolím: Ousou má možná komplex. Weber: O oslabení Slavie bych nemluvil. Chválil Čvančaru

Fotogalerie +13

Kde viděl šestašedesátiletý odborník chyby? „Slavia měla z mého pohledu vyhrát. Naprosto zaslouženě vedla 2:0, protože do té doby byla Sparta podle mě jalová. Měla velké problémy vzadu s rozehrávkou, dva góly pramenily ze ztrát. Před rohem, po kterém skóroval Ogbu, měl totiž stoprocentní šanci Hronek. A před trefou Jurečky chyboval v rozehrávce Zelený. Do stavu 2:0 pro Slavii to bylo ze strany Sparty v útočné fázi hodně málo. Pak ožila, srovnala. V tu chvíli bych čekal, že bude nahoře, ale Sparta neměla žádnou mezihru. Promarnila to," hodnotil Jarolím.

„Na Slavii se mi líbilo, že přizpůsobila taktiku sestavě, se kterou hrála. Dokázala udeřit a už v první půli to mohlo být 0:2. Na Spartě bych ocenil neskutečný návrat do utkání," vypíchl Weber.

Před utkáním se hodně rozebíralo, kdo všechno Slavii může a bude chybět. Zdravotní problémy nepustily do derby Davida Juráska, Ondřeje Lingra, Christose Zafeirise, Petra Ševčíka nebo Davida Douděru. „Podle mě to byla trochu i mediální hra. Byl jsem až překvapený, s jakou otevřeností to Slavia pouštěla ven. Ale mají v kádru třicet hráčů, o velkém oslabení bych nemluvil. Hráči, kteří hráli, měli velkou chuť dokázat, že do týmu patří," zmínil Weber, jenž naposledy vedl v lize České Budějovice.

„Na Slavii se to neprojevilo. I trenér Trpišovský zmiňoval, že kdoví, jak by to vypadalo, kdyby hráli ti, co chyběli. Je chybou Slavie, že si výhru nechala vzít. Z jejího pohledu bych to považoval za ztracené vítězství," přidal Jarolím.

Smolařem derby byl stoper sešívaných Aiham Ousou, jenž si ve čtvrté minutě nastavení dal vlastní gól, a nešťastně vyrovnal na 3:3. Nešlo o první zkrat švédského obránce v nejprestižnějším českém zápase. „Je to zajímavé. Možná má nějaký komplex. Je to o hlavě, do ní mu nikdo nevleze. Je to samozřejmě také o komunikaci, ale když přijde zápas a emoce, je na samotném hráči, jak to zvládne," poukázal Jarolím.

Slávistický trenérský štáb Jindřicha Trpišovského bude s Ousouem muset pracovat i po psychické stránce, spoluhráči ho hned podpořili. „Trenérům nezávidím. Už měli problémy se Santosem, který je pryč. Teď řeší trable dalšího hráče. Ale viděl jsem hned gólmana Koláře, který se ho snažil povzbudit. Ousou se z toho musí dostat. Slavia má na stoperu trošičku problém, budou s ním muset pracovat, aby se dal do kupy," uvedl Weber.

Jak se mu Ousou líbí celkově? „My to pořád bereme optikou Deliho a Ngadeua, kteří byli fantastičtí stopeři. Od té doby Slavia takové stopery nemá, ale takhle skvělé hráče je těžké nahradit," odpověděl dvaapadesátiletý kouč diplomaticky.

Z každého týmu vyzdvihl dva borce. „Ať k němu mám kolikrát výhrady, tak se mi moc líbil Čvančara. Stejně jako Kairinen, který působí velice klidně. Fotbalově hraje tak, jak se na té pozici ve středu pole má hrát, dobře vyplňuje prostory. Ze Slavie mě zaujal Jurečka, který působil velice aktivně. A pak Ivan Schranz, který se těžko brání," pochválil Weber jednotlivce.

Remíza tabulku nějak nezměnila, Sparta dál vede ligu o dva body před rivalem z Vršovic. Jaký vzkaz vyslalo derby na Letné směrem ke zbytku sezony? „Že to bude vyrovnané. Boj o titul je pořád vyrovnaný, může se do něj přimíchat zase i Plzeň," usoudil Jarolím.