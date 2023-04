Slávistické příběhy derby: Ogbu tahal nohu, Schranz v nové roli, Jurečkovi se proti Spartě daří

Sestavu měli červenobílí připravenou od čtvrtka, pak už se trenérský štáb jen modlil, aby z ní nikdo nevypadl. „Ve třech stoperech se nám lépe pokrývala šířka, proto jsme u toho zůstali. Další věc bylo typologické rozložení hráčů, kteří nám zůstali, kdybychom měli Ševčíka nebo Zafeirise, vypadlo by to třeba jinak," říkal velitel slávistické lavičky. „Ale bůhví, jestli by to bylo lepší, nebo horší," dodal.

Slavia na sobě absence šikovných záložníků Christose Zafeirise a Petra Ševčíka, bojovného Ondřeje Lingra, rychlíka Davida Douděry nebo ve skvělé formě nacházejícího se beka Davida Juráska nedala znát. „Bylo to šílené celý týden. Čekali jsme na každého, kdo se vrátí. Hráči ale spíš ubývali, nebylo to příjemné. Kádr však máme široký, máme hodně skvělých hráčů. Na tréninku nám pomohli mladí kluci, byli úžasní. Je na čem stavět, odvedli jsme dobrý výkon," vykládal univerzál Ivan Schranz.

V rozestavení, které se dalo graficky nejlépe graficky zachytit asi jako 3-4-3, nastoupil na levé straně jako halvbek (wingbek). Devětadvacetiletého borce, jenž permanentně střídá posty, to nemohlo zaskočit. „Pro mě je to úplně normální," usmál se nad novou rolí. Dal i první gól utkání, akrobaticky usměrnil v první půli do sítě Jurečkův centr. „Nebylo to jednoduché, ale ani těžké. Neměl jsem čas přemýšlet, šlo jen o to se trefit. Byla to skvělá akce a já byl na jejím konci," popisoval Schranz.

Jako v Anglii. Náš výkon gradoval, neustále se zlepšoval, těšilo při derby Jindřicha TrpišovskéhoVideo : Sport.cz

U branky mu asistoval Václav Jurečka, který pak ve druhé půli přidal i gól. Potřetí za sebou odcházel z utkání proti Spartě s bilancí jednoho gólu a jedné asistence. Stejně úspěšný byl v podzimní derby i předtím v pohárovém finále ještě v dresu Slovácka. „Jsem moc rád, že mi to tam padá. Samozřejmě bych byl ale šťastnější, kdyby můj gól znamenal i tři body," podotkl Jurečka.

V ofenzivní formaci nastoupil na jednom křídle, na druhém kmital v první půli trochu překvapivě David Pech, který tolik šancí nedostává. Před více než měsícem hrál na Letné pro Slavii neúspěšné derby béček ve druhé lize. „Byl lehce zasažený virózou. Ale nebyl ve stavu, že by nemohl nastoupit. Měli jsme domluvu, že zápas rozjede na plné pecky. Že odehraje, co vydrží, a pak za něj přijde Matěj Jurásek," objasňoval Trpišovský. Pech rozjel první gólovou akci. „Takových jsem od něj chtěl víc, ale zvládnul to," prohlásil kouč.

Slavia se mohla opřít o některé lídry. „Za stavu 2:2 nás táhli Oscar nebo Ogbu, hlavně Oscar ve středu hřiště," upozornil Trpišovský. Intenzivní první derby prožil nigerijský stoper Igoh Ogbu. Dával najevo emoce, ukazoval sílu, byl zarputilý. Mimochodem minulé kolo v Mladé Boleslavi absentoval kvůli otřesu mozku.

Na Letné se úplně vydal, někdy uprostřed druhé půle už se zdálo, že ho vystřídá Ondřej Kričfaluši. Už byl připravený u postranní čáry a hlasatel střídání dokonce oznámil, ale Ogbu ještě vydržel a v 85. minutě se trefil hlavou a dával na 3:2. „Od 65. minuty tahal jednu nohu za sebou, chtěl vydržet co nejdéle," vyzdvihoval Trpišovský.