Ousou si dal vlastní gól, potřetí byl smolařem derby. Spoluhráči se ho zastali

„Každý hráč by byl zklamaný, nešťastný, smutný. Pár dní ho to asi bude štvát. Máme ho neskutečně rádi, do každého tréninku i zápasu dá srdce. Stojíme za ním. Je jeden z nás, je úžasným člověkem, úžasným fotbalistou. Nikdo mu nebude zazlívat, že si dal nešťastný vlastní gól. Hrál skvělý zápas. Na konci se stalo to, co se stalo. To je prostě fotbal, kolektivní sport. Bojujeme jeden za druhého, jdeme dál," zastal se spoluhráče slávistický univerzál Ivan Schranz.