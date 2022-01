Jarolím touží s Boleslaví po pohárech. Bral by stopera a říká: Jsme na jiném levelu než v létě

Zasahuje vám covid do zimní přípravy?

Problém to trochu je. Začátek nám komplikoval fakt, že jsme neměli k dispozici ani jednoho stopera. Chyběli právě kvůli covidu, ale jejich zdravotní stav jim umožňoval, že mohli něco dělat, nepřišli pak úplně zanedbaní. Teď už je to veselejší. Je doba, kdy si člověk nemůže být ničím jistý. Ale výhled teď není už tak dramatický. Doufám, že už nám to dá pokoj.

Jinak ale v klubu panuje až nezvyklý klid, změn je minimum. Cítíte, že je teď kádr stabilizovaný?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím...Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ano a jsem za to rád. Minulá sezona byla hektická. Zachránili jsme se a myslím, že její závěr nebyl z naší strany úplně špatný, mužstvo se dalo nějakým způsobem dohromady. Ale v létě jsme začali tvořit zase nový tým, spousta hráčů odešla, půlka základní sestavy je jiná. Dorazili k nám kluci z různých úrovní a nebyli v takovém stavu, že by byli hned k použití. Pozor, nechci, aby to vyznělo tak, že my tu děláme vše dobře. To bych opravdu nerad, ale někteří kluci teprve poznávali, co znamená hrát velký fotbal, u některých jsme museli zapracovat na váze, bylo toho víc. Zkrátka začínali jsme na nějaké úrovni.

A ta se během podzimu zvedla?

Klimatické podmínky umožnily, že si Boleslavští uprostřed ledna zahráli v Pojizeří na domácí přírodní trávě. Druholigového protivníka přemohli třígólovým rozdílem, když několik dalších slibných šancí neproměnili. ▶ https://t.co/Gy2f2XZGt0#fkmb #fkmladaboleslav #priprava pic.twitter.com/xyf9X4mXXA — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) January 19, 2022

Když porovnám testy v létě a teď, tak mohu říct, že nyní začínáme na úplně jiné startovací čáře než v létě. Pevně věřím, že předváděná hra a výsledky by na jaře nemusely být špatné. Nechci to zakřiknout a musím to zaklepat, ale začínáme na jiném levelu.

Se stavem a podobou kádru jste tedy nyní spokojený?

Ano, jsem.

Je místo, kde byste potřebovali posílit?

Máme trochu problémy na postu stopera a levého beka, což spolu souvisí. Preisler, který je levý obránce, totiž v průběhu podzimu nastupoval jako stoper. Tahle pozice nás trápí asi nejvíc.

V čem vidíte největší posun oproti začátku sezony?

Musíme udělat posun v tom, že nemůže hrát naivně vzadu. To nás trápilo. Herní projev dopředu nebyl špatný, byť je potřeba ho vyjádřit gólově. Ale největší nedostatky jsem viděl v defenzivě v dohrávání situací. Je to o koncentraci jednotlivých hráčů, nemůžou se spoléhat, že to nějak dopadne. Kde mohou cokoliv ovlivnit, tak to ovlivnit musí.

Nečekal jste v tomto směru víc od stoperů Marka Suchého a Ondřeje Karafiáta?

Vyčítám jim komunikaci. Jasně, ne každý to má v povaze, ale od takhle zkušených hráčů očekávám, že by si to na hřišti měli organizovat. Bez komunikace to nejde. Musí to být lepší. Mluvit by měli ale všichni, pak se dá předejít spoustě nepříjemných situací.

Vypíchnete naopak někoho, kdo vás příjemně překvapil?

Nechci moc někoho vyzdvihovat. Každý by se měl podílet na tom, abychom byli úspěšní. Ale určitě příjemným zpestřením byl návrat Ewertona, který má ale taky některé nedostatky. Během zápasu mívá zbytečné výpadky, ale směrem dopředu je to nadstandardní hráč v celé české lize, nejen v Boleslavi.

Nebojíte se, že byste o něj ještě v zimě přišel?

Vůbec. Naopak budu rád, když o hráče bude zájem.

A registrovali jste už zájem kolem Ewertona?

Něco proběhlo, ale zatím jsme to nebrali v potaz.

Foto: FK Mladá Boleslav Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím dává taktické pokyny Ewertonovi během přípravného utkání s Jihlavou.Foto : FK Mladá Boleslav

Velkou osobností týmu je i Milan Škoda. Jaký má přínos?

Mrzí mě, že nemá minimálně o šest nebo osm gólů víc, protože šance na to měl. Ale při tréninku je radost na něj koukat. Cítím, že ho to baví.

Smlouvu má do konce sezony. Bavili jste se už o jeho budoucnosti?

Neřešíme to. Bude záležet na jeho pocitu a na tom, aby v sobě našel tu správnou motivaci.

Předpokládám, že podobné to je i s Václavem Kadlecem, který během podzimu oživil svou kariéru.

Přesně tak. Vše ukáže čas. Měl smůlu, že ho přibržďovala drobná zranění, postupně se do toho dostával. Teď drží, chuť má. Věřím, že na jaře o sobě dá vědět.

Jak jste prožíval období, když se týmu na podzim tolik nedařilo?

Blbě. Já chci vyhrát každý zápas. Mám to v sobě, ale musím to ze sebe setřást. Když nějaký zápas nedopadne, je potřeba mobilizovat síly na ten další, aby dopadl lépe.

Tlak od vedení jste cítil?

Tlak si na sebe vytvářím hlavně sám. Člověk chce být úspěšný, a když se nedaří, mrzí mě to. Tlak je v naší branži permanentní.

Během podzimu šly zvěsti, že vaše pozice není nejpevnější. Vnímal jste to?

Všechno je samozřejmě možné, ale nechci si to připouštět.

Budete chtít na jaře zaútočit na postup do evropských pohárů?

Poháry jsou naše přání.

A cíl také?

Člověk si může dávat cíle, ale je takových proměnných, které to mohou ovlivnit... Každopádně věřím, že společnými silami uděláme maximum, aby se to podařilo splnit. Vyjít to ale nemusí. Já za sebe pro to udělám maximum. Věřím, že i všichni kolem mě. Cesta je otevřená i v domácím poháru.

V průběhu podzimu došlo v Mladé Boleslavi také ke změnám ve vedení klubu, skončil sportovní ředitel Josef Jinoch, jehož nahradil Jiří Plíšek. Novým generálním ředitelem se stal David Trunda. Jak tyhle rošády vnímáte?

Mně nepřísluší to nějak komentovat. Věřím, že když se lidé ve vedení k těmto krokům rozhodli, tak vědí, co dělají. Osobně těm změnám věřím. Kdyby to tak nebylo, bylo by to z mé strany špatně.

Společně se scházíte na poradách sportovního úseku. Jaký máte z debat, které vedete, pocit?