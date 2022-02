Jindřišek překonal rekord, místo oslav však Klokani přemýšlejí o úniku z nebezpečné zóny

Antonín Panenka odehrál v lize za Bohemians 230 utkání, František Jakubec 260, David Bartek 278, Zdeněk Prokeš 294. Záložník Josef Jindřišek posledního jmenovaného o jeden start překonal, v nedělním derby proti Slavii naskočil do 295. ligového zápasu za Klokany. Rekord, velká věc. „Kdybychom z Edenu odjížděli s bodem, bylo by to hezčí," smutnil Jindřišek po porážce 0:1.