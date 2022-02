Kolář se vrátil do brány. Odhodil helmu, v derby se zaskvěl a také si vyrazil dech

Naposledy nastoupil Ondřej Kolář v bráně Slavie v říjnu v Českých Budějovicích. Nepřesvědčivým výkonem se podepsal pod remízu 2:2. Pak se pevně usadil mezi tyčemi Aleš Mandous a Kolář pracoval na zlepšení svého zdravotního stavu i formy. A čekal. Proti Bohemians na něj Jindřich Trpišovský po delším čase ukázal.

„Jeho nasazení je souhrnem více věcí. Jedna z nich je, že udělal spoustu práce v tréninku. Blíží se svému optimu. Navíc Mandy (Mandous) je v karetním ohrožení v lize i v poháru, potřebujeme Ondru mít v určitém režimu. Rozhodla i typologie zápasu, čekali jsme hodně standardek, Ondra je silný ve vzduchu," vysvětloval Trpišovský po výhře 1:0 nad klokany, proč se k této rošádě odhodlal.

Ačkoliv Kolář před časem avizoval, že si ochrannou helmu po neurvalém zákroku Kemara Roofa z Glasgow Rangers, jenž mu před jedenácti měsíci rozpáral hlavu, už nechá do konce kariéry, ve vršovickém derby ji už neměl.

„Konzultoval to s doktory. Je to pro něj další krok k tomu, co bylo dřív. Vizuálně i fyzicky se posunul. Za mě je dobře, pokud nebude s minulostí spojený i v případě ochranných pomůcek," přemítal slávistický kouč.

Kolář začal trochu nejistě. Když letěl do pokutového území vysoký centr a kolem něj nikdo nebyl, zakřičel si, ale míč ideálně nezkrotil. Vypadl mu z rukou. Ale tohle bylo asi jediné jeho zaváhání. Užil si podporu fanoušků, kteří ho bouřlivě přivítali. Dokázal si poradit při rozehrávce, kdy se dostával i do složitějších situací. Zvládl to.

„Zůstával jsem klidný. V tomhle se měnit nebudu. I když se v minulosti nějaké chyby staly, chci být stejný a hrát jako doposud. Vycházelo to. Když člověk udělá chybu, nesmí z toho vycouvat. Musí hrát pořád stejně a pomoct týmu," povídal šťastný navrátilec pro O2 TV.

Potěšen mohl být ze svého příspěvku, čistého konta a výhry. „Je to opět neuvěřitelný pocit. Dlouho jsem na návrat čekal a těšil se. Jsem nesmírně rád jak za to, že jsem dostal šanci, tak i za to, že jsme zápas zvládli," culil se Kolář.

Klíčový zákrok si připsal, když už Slavia vedla. Ve 48. minutě zlikvidoval velkou příležitost Davida Puškáče, včas se dokázal přemístit na vzdálenější tyč a ucpat místo v bráně tak, že míč do ní nemohl projít.

„Viděl jsem, jak letí ze strany centr na zadní tyč, a odhadoval, že Alex Bah na něj už asi nedosáhne. Snažil jsem se co možná nejrychleji přesunout k tyči a doufal jsem, že mě míč zasáhne, což se stalo. Musím říct, že při mně stál určitě i kus štěstí," popisoval Kolář důležitý moment.

„Ten zákrok byl skvělý. Hráli jsme v tu dobu bez jednoho ošetřovaného hráče, bylo to pro nás velmi důležité," oddechl si Trpišovský.

Kolář zažil i těžkou chvíli. Když v 65. minutě sbíral vysoký balon, narazil do něj řízný obránce Bohemians Daniel Köstl. Na hřišti okamžitě začaly téct emoce, spustila se mela a hráči do sebe tak strkali, až sudímu z ruky odlétla žlutá karta, kterou ukázal Köstlovi.

„Zařval jsem si na centr, který jsem chytil. Při výskoku mi hráč hostí podrazil nohy a já špatně dopadl. Vyrazil jsem si dech, což bylo nepříjemné. Naštěstí jsem ale dopadl na bok, a ne na hlavu," líčil Kolář.

I tenhle moment ustál a cítí na sobě, že se lepší. „Není to ještě optimální, jsem ale rád, že jsem mohl potrénovat a dát se dohromady. Sami trenéři ještě říkají, že musím ještě zamakat. Já se budu snažit na tom ještě zapracovat. Snažili jsme se s trenéry najít správný čas, kdy mě dát do brány. Domluvili jsme se takhle s Radkem Černým a Štěpánem Kolářem a jsem rád, že to takhle vyšlo. Zvítězili jsme, neinkasovali jsme," přiblížil sedmadvacetiletý brankář své aktuální rozpoložení.