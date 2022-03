Jsme tým, který dostává nádherné góly, smutnil po další porážce karvinský Papadopulos

Michale, znovu jste doma nevyhráli, přestože jste nebyli horším. Proč jste to opět nezvládli?

Vliv na to měla i moje chyba před prvním gólem Sigmy, kdy jsem si nepokryl balon, ztratil ho a soupeř skóroval. Po patnácti minutách jsme začali hrát lépe, vytvářeli si šance a také nástup do druhé půle velmi dobrý. Patnáct minut jsme byli nebezpeční, dali jsme gól a byli jsme na vlně. V tu chvíli jsem věřil, že vyhrajeme. Jenomže přišla situace, ze které dal Navrc (Jan Navrátil) gól roku. Bylo to jako s Budějovicemi, kdy se Králik taky trefil tak, jak se už asi nikdy netrefí. Jsme tým, který dostává nádherné góly.

Trenér Bohumil Páník po utkání žehral, že jste jediný, kdo umí dát gól. Vidíte i vy důvod, proč nevítězíte?

Já už jich taky moc nedám. Chtěl bych více, ale není to jednoduché. Je to škoda a bylo by fajn, kdyby se někdo přidal. Šancí jsme měli dost. Nesehráli jsme proti Olomouci špatný zápas. Minulý týden v Boleslavi jsme vyhořeli, tam to bylo špatné, dnes až ten na začátek to bylo z naší strany dobré, ale očividně to nestačí.

Proč nikdo jiný nedá gól?

Těžko říct. Můžu za všechny kluky v kabině říct, že ten gól dát chtějí. Dneska jsme zase měli šancí dost, ale dali jsme jen jeden a to nestačí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Papadopulos z KarvinéFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Před vašim gólem jste měl ještě jednu podobnou šanci. Také jste reagoval na vyražený míč, nedosáhl jste na něj?

Bylo to podobné u té gólové šance v tom, že to byl znovu vyražený balón. Ale v tom prvním případě to bylo mnohem blíž branky a neměl jsem čas dostatečně reagovat. Byla to těžká situace, ale možná byla hratelná, kdybych trochu předvídal. Šance to byla a měla by se proměnit.

V zimě jste byl zraněný, jak se nyní na hřišti cítíte? Je vám šestatřicet let, asi už není tak snadné se vracet, co říkáte?

Je to tak, už nejsem nejmladší, a tak nějak se i cítím. Na hřišti chci dělat maximum. Vím, že už mám nedostatky, třeba v rychlosti. Proto se snažím se soustředit na věci, ve kterých jsem silný.

Doma jste v této sezoně stále bez vítězství. Jsou šance zachránit v Karviné ligu ještě reálné?

Ve dvanácti nebo třinácti zápasech jsme vedli a kdybychom to aspoň pětkrát dotáhli, mohli jsme mít spoustu bodů navíc. To je hlavní příčina toho, kde teď jsme. Udrželi jsme vítězství jen na Slavii, to je strašně málo a tohle náš největší problém. Nicméně se nesmíme vzdát. Pokud je matematická šance, tak budeme bojovat. Je to fotbal. Ve hře je třicet bodů a může se stát cokoliv. Nikdo to nebalí, přestože je situace kritická.

V dalším kole jedete do Ostravy. Může derby přinést nějakou bodovou změnu?