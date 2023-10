Jsme v krizi, dostat se z ní bude těžší a těžší, upozornil liberecký Tupta

Po pátém zápase bez vítězství se Severočeši v tabulce sesunuli mimo první desítku. „Chtěli jsme to zlomit. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, protože v Karviné se změnil trenér a to je vždy pro tým nějaký impulz. Jsme možná techničtější mužstvo, ale domácím jsme se nedokázali vyrovnat v nasazení. Kdybychom to nahradili kvalitou, mohl být výsledek jiný, místo toho jsme ale zase ztratili. Podle čísel to bylo vyrovnané utkání, měli jsme jen o jednu přímou střelu na branku méně, ale efektivita byla jasně straně domácích,“ pokračoval Kozel.

„Jinam jsem to nemohl dávat. Dal jsem míč prudce mezi nohy, to je jediná šance z takového úhlu. Jsem rád, že to padlo, ale mrzí mě, že gól k ničemu nepomohl,“ popisoval slovenský fotbalista, jenž po zápase od krajana Holce dostal za „jesličky“ vyčiněno. „Říkal mi, že když chytal ještě za Spartu, tak jsem proti němu zkoušel to samé. Tehdy mi to ale chytil. Teď jsem mu to dal, takže v tomto to máme 1:1,“ pousmál se Tupta.