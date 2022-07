Jubilejní ligová sezona je tady. Zase s nadstavbou, přesto atypická a mimořádná

Dlouhou zimní přestávku s tím související také. „Ani něco takového náš fotbal zažil. Doufám, že se něco podobného už nikdy opakovat nebude," narážel na pauzu, která se potáhne od poloviny listopadu až do poslední lednového víkendu v příštím roce, kdy se fotbal zase vrátí na stadiony.

„Na další dva roky máme uzavřenou smlouvu s Fortunou, přičemž ovšem ještě stále nejsou vyřešené dvě poslední sezony, do nichž zasáhl a které poznamenal covid. Nebýt toho, zahájili bychom v nastávajícím roce jednání se všemi potencionálními zájemci," prozradil první muž LFA, že všechny detaily stávající smlouvy probírají a vyhodnocují právníci.

„Panuje všeobecná shoda, že se nechceme vracet k třiceti zápasům za sezonu. Pro mužstva, která nehrají evropské poháry, je to málo," potvrdil Svoboda vůli v dosavadním systému pokračovat.

„Proto bude tak důležité, aby se co nejvíc českých týmů probojovalo z kvalifikačních předkol do základních skupin evropských soutěží. Mým tajným přáním je, aby v nich účinkovaly alespoň tři celky, úplným ideálem by pak bylo, aby se náš zástupce objevil v Lize mistrů," zasnil se předseda LFA nad scénářem doslova snovým, který ovšem zatím plní je Plzeň a Slavia.