Když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou! Železný muž Bucha o vítězné mentalitě Plzně

Čtyřiadvacetiletý záložník je nejvytíženějším viktoriánem z pole v této sezoně. V deseti utkáních vynechal pouze první poločas ligového duelu s Pardubicemi. „Je třeba maximálně využít volného času na regeneraci a dobře spát. Tělo si na tento program rychle zvykne a bude to ok," podotkl Bucha.

Západočeši podle něj nemají problém přešaltovat v hlavě z evropské scény na českou ligu. Právě po pohárových vystoupeních bývá riziko ztrát v domácí soutěži nejvyšší. „Zvládáme tohle v poměrně dobře, nemáme s tím problém. Víme dobře, že do Ligy mistrů nás dostala česká liga," prohlásil Bucha.

„Co se týká gólu Chorase, věděli jsme v první chvíli, že nebude uznaný. Dřeli jsme dál, dokázali jsme se nakonec prosadit. Zvládli jsme to takhle už několikrát, v Budějovicích dokonce až v úplném závěru. Ukazuje se naše obrovská vnitřní síla. Poslední dobou to na tom máme postavený. Prostě když nejde silou, tak to jde ještě větší silou," pravil Bucha s úsměvem.