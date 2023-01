Kemp Sparty pomalu končí, Zelenému se do zimy nechce. Asistent chválí Laciho i rychlého mladíka

Marbella (Od našeho zpravodaje) - „Lepší než trénovat v Česku, i když tam asi také není úplně špatné počasí. Ale pokud máte 20 stupňů a hlavně můžete každý den hrát na přírodní trávě, je to daleko lepší než se plácat na umělé. Bude to asi nepříjemný návrat, teploty mají padat, radši bych zůstal tady," říká s úsměvem obránce Letenských Jaroslav Zelený.

Soustředění se líbilo i novému dánskému asistentovi Larsu Friisovi, jenž se k týmu připojil v průběhu prosince. „Dobrý kemp, pracovali jsme na defenzivě i ofenzivě. Ale nejsme v cíli, máme před sebou ještě dva týdny, abychom byli dostatečně připraveni na první zápas jara. Ale jo, bylo to dobré," hodnotí Friis a vyhlíží start ligy v sobotu 28. ledna na půdě Olomouce.

Nejen on se sžíval s novým prostředím, do Sparty přišli v posledních týdnech čtyři zahraniční hráči. „Jedna věc je, co jsme dělali na hřišti, ale pak také mimo něj. Stmelili jsme se, což je důležitá součást soustředění," podotýká pravá ruka hlavního kouče Briana Priskeho.