Klopp je jako trenér jiný frajer! Sestup se Slavií by byl velký škraloup, děsí se Šmicer ještě dnes

„Díky staré gardě jsem poznal nové tréninkové centrum postavené asi za 50 milionů liber... Přišel jsem taky do kabiny, kde přede mnou seděl Salah. Měl jsem sto chutí vzít si jeho kopačky, ale to by se asi nehodilo," chechtá se Šmicer, jemuž bude brzy 49 let.