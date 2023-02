Kopic rozhodl o triumfu mistra v Brně. Jsme zpátky na vítězné vlně, radoval se záložník Plzně

Napřáhl jste ke střele ještě před šestnáctkou. Věřil jste, že z toho bude rozdílový gól?

Doufal jsem, že brankář Zbrojovky Berkovec na míč nedosáhne. Natahoval se, ale líp jsem to asi trefit nemohl. (úsměv). Hezky se to točilo, tak jsem doufal, že balon skončí v síti. Povedlo se, a já jsem šťastný.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Míč po střele Jana Kopice (není na snímku) letí podruhé do brněnské branky Martina Berkovce.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

V poločase jste ovšem 0:1 prohrávali...

Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Měli jsme sice častěji míč na kopačkách, ale nedařily se nám centry ani žádné průniky do soupeřovy šestnáctky. Zbrojovka naopak z první vydařené střely skórovala. V pauze nás trenér Bílek nabádal k trpělivosti. Přidali jsme na agresivitě. Věřili jsme, že k nám nějaký míč propadne. To se potvrdilo při Buchově vyrovnávací trefě. Krásně propálil balon zhruba z deseti metrů. To byl důležitý moment. A pak se nám podařilo výsledek otočit v náš prospěch.

Před Buchovou brankou odvolal VAR kvůli ofsajdu Řezníčkův gól na 2:0 pro Zbrojovku. To byl důležitý okamžik, že?

Pochopitelně. To nám nahrálo. Zvlášť když jsme hned z protiútoku skórovali my. Během minuty bylo všechno jinak, a my jsme byli rázem na koni. Zbývala nám ještě spousta času na vítěznou branku.

Jak vám cestu za třemi body ztěžoval náročný terén?

Trávník byl měkký, což asi byla jedna z příčin, proč jsme tak dlouho dobývali domácí branku. Nebylo snadné dát na něm přesný centr. A bohužel asi zapříčinil i dvě zranění. My jsme přišli o Lukáše Kalvacha, Zbrojovka o Filipa Součka.

Zbrojovka končila utkání v deseti bez vyloučeného Divíška. To už jste cítili, že máte zápas jednoznačně ve své moci?

Měli jsme za stavu 2:1 pro nás hodně brejků, které jsme ale bohužel nevyužili. Pořád jsme se tudíž museli mít na pozoru. Když je to jen o gól, může přijít vyrovnání z jedné standardky, nebo to třeba někdo přesně trefí. Naštěstí jsme my v nastavení zpečetili třetí brankou výhru.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Brněnský Michal Ševčík (vlevo) střílí hlavou úvodní gól v ligovém utkání s Plzní.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Asi je pro vás neskutečně důležitá...