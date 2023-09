Kotal po vítězném návratu: Užívám si to. Na obranu jsem velký pedant

Kotal nahradil v týdnu odvolaného Jozefa Webera a vrátil se na místo, které je s jeho hráčským, trenérským, funkcionářským i osobním životem neodmyslitelně spjato. Navíc do zbrusu nového stadionu.

Jak jste si svůj první duel po návratu užil?

Vnímal jsme všechno to, co se dělo těsně před utkáním. Po mém příchodu bylo na internetu strašně pozitivních ohlasů. Jsem rád, že návrat se vydařil, to je nedůležitější. Užívám si novou arénu i skvělou atmosféru, diváci si tohle všechno zasloužili. Vždy v Hradci na fotbal chodili a fandili. Osobně tady pamatuji ještě olejovou škváru, kterou jsme ani nemohli odtrhnout z nohou. Vzpomínám, že když jsem 90. letech dělal ředitele klubu, měl jsem maketu nového stadionu na stole. Tak si vezměte, jak dlouho to trvalo. Jsem rád, že jsem se toho dožil. (úsměv)

Celkově jste s výhrou i předvedeným výkonem spokojený?

Věděli jsme, že po osmi inkasovaných gólech v posledních dvou kolech nebyla nálada ideální. Přesvědčovali jsme hráče, že to v nich je, aby plnili úkoly a snažili se hrát z důsledné obrany. Jablonec disponuje do útoku velkou kvalitou, takže mě těší, jak jsme klání zvládli. Byla škoda, že jsme v první půli nedali druhý gól. Děkuji klukům, že body zůstaly doma.

Co bylo při skládání sestavy nejtěžší?

Neřekl bych, že šlo o jednu věc. Změn moc nebylo, vzhledem k rozestavení jsme hlavně upravili role hráčů. Předchozí dvě utkání ukázala, že je potřeba něco změnit. Jsem na obranu, zodpovědnost a poctivost dost velký pedant. Měli jsme i štěstí a rozhodlo, že jsme tu nulu ukopali. Soupeř si šance díky individualitám vypracoval, i když mu to jako týmu zatím moc nehraje.

KONEC | Kouzlo Malšovické arény znovu ožívá🪄 Votroci ukončili sérii porážek, Jablonec přemohli 1:0💪

⚫️⚪️ #votroci pic.twitter.com/GBFOdUPG2u — FC Hradec Králové (@FCHradec) September 24, 2023

Jak jste se cítil v momentě, kdy Filip Čihák vykopl míč z brankové čáry a z vašeho protiútoku dostal Jablonec červenou?

Je to fotbal, prostě hra. Určitě mi při šancích Jablonce zatrnulo, ani pořádně nevím, kdo to v té vámi zmíněné byl. Ale jak říkám, těší mě, že body jsou doma.

Vůbec poprvé od návratu do Hradce odehrál celý zápas Václav Pilař.

Vaška jsem vrátil do role, kterou měl před lety. Hrál zleva, je silný v navádění míče do středu. Vydržel devadesát minut, ale chci po hráčích, že jestli toho mají dost, aby to řekli. Dám na ně, jak se cítí.

Co říci k Danielovi Horákovi, jenž vstřelil jediný gól a z pozice krajního obránce má v sezoně už tři?

Měl jsem ho i v národním týmu do 17 let i ve Spartě. Věděli jsme, že krajní záložníci Jablonce jsou výborní dopředu, ale dozadu mají problémy. Využili jsme toho, Dan dobře naběhl a rozhodl. Jde jen o povzbuzení pro kluky, že jim neradíme špatně. Jinak jsem v hodnocení hráčů dost přísný. On je schopný dopředu, dal gól, má dobré centry, ale máme problém v postavení v obranné fázi. Poslední náš hráč by neměl hlídat vzduch, ale mít protihráče mezi sebou a lajnou. Na Dana jsem pořád řval.

Čeká vás teď pohár s Jihlavou, jak se k tomu postavíte?