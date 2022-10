Krásný milník a podzim za odměnu. Bartek vyrovnal legendu zlatých Bohemians

Do konce nedělní bitvy Slovácka s Bohemians (2:4) zbývalo posledních čtrnáct minut - a pak to přišlo. David Bartek vystřídal Václava Drchala a začala pro něj 294. ligová partie v zelenobílém dresu Bohemians. V historickém pořadí se posunul na druhé místo vedle Zdeňka Prokeše, před nimi je už jen aktuálně nejstarší ligový hráč Josef Jindřišek (315).

„Krásný milník," usmívá se Bartek. „Během let jsem přeskočil spoustu velkých jmen z dějin Bohemky, ale víte co je pro mě důležitější? Že se daří týmu. Loni jsme se zachraňovali až v baráži, ale teď jsme čtvrtí a všichni si to užíváme."