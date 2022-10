Zpočátku kazil přihrávky, ale pak nastřílel Slovácku hattrick. Květ si ho zaznamená do deníčku

Je to pro vás tak významná událost?

Nastupoval jste na hřiště s pocitem, že by se vám mohlo něco takového povést?

Ani ne. Někdy se na hřišti cítíte hodně dobře, avšak gól ne a ne dát. To ovšem zpočátku nebyl můj případ. Zkazil jsem několik přihrávek, avšak pak to vyšlo na hattrick. Přitom já nikdy moc gólů nestřílel.

Vedoucí gól jste dal z přímého kopu krátce poté, co v brance Slovácka vystřídal vyloučeného Borka Nguyen. Hrálo to roli ve vašem uvažování?

Myslel jsem samozřejmě na to, že přišel nerozchytaný gólman. Takže jsem se snažil hlavně trefit bránu. Viděl jsem Nguyenovu chybu v zápase Konferenční ligy s Nice. Bylo jasné, že není v optimálním rozpoložení.

Myslím, že ano. Požádal jsem spoluhráče, aby rozšířili hradišťskou zeď, takže toho asi moc neviděl. Ale nevím, nejsem brankář. Kdyby ovšem takový gól pustil ten náš, myslel bych si, že to měl chytit. Nguyenovi přeju, aby se co nejdřív dostal zase do někdejší pohody, a chytal tak dobře jako dřív.