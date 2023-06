Krejčí je v Hradci: Titul? Byl jsem šťastně smutný. Na Spartu plivat nebudu

Proč přicházíte do Hradce Králové?

K mému rozhodnutí přispěla spousta věcí. Jednání s klubem byla od začátku super, hned tu na mě dýchla skvělá atmosféra. Na prvním setkání s Jirkou Sabouem (sportovní ředitel) jsme si sedli, řekli si pár věcí. Je tu nový krásný stadion, který vypadá skvěle, co jsem měl možnost vidět. Líbí se mi, že zůstala tradiční lízátka, která k němu patří. Očekávám, že budou chodit i lidi. Když jsem si tohle všechno poskládal, byl jsem nadšený.

Měl jste i další možnosti? Zájem o vás měla i Mladá Boleslav.

S Boleslaví jsem byl v kontaktu, objevila se i jedna zahraniční nabídka, ale všechno převážilo pro Hradec.

Chtěl jste s rodinou zůstat v Česku?

Takhle to vyloženě nebylo. Čekal jsem na nabídku ze zahraničí, která by dávala pro rodinu smysl. Nakonec i přišla, ale rozhodli jsme po debatě s manželkou, že zůstaneme v Česku.

Finančně jste ale asi musel hodně slevit, ne?

O penězích to úplně nebylo. Fotbal mě hrozně baví, po posledním roce mám strašnou chuť hrát. Těším se na novou výzvu. Věřím, že budu pro Hradec pomocí.

Ve Spartě jste za poslední sezonu neodehrál ani minutu. Jak jste odsunutí na vedlejší kolej kousal?

Samozřejmě šlo o složité období. Po sezoně jsem byl šťastně smutný. Vím, že je to divné spojení, ale opravdu jsem to tak cítil. Byl jsem šťastný za kluky, za celý klub, že se vyhrál po takové době titul. Ale byl jsem smutný z toho, že jsem nedostal možnost být u toho.

Z @ACSparta_CZ přichází pod Bílou věž Ladislav Krejčí! Krejdo vítej a ať se ti u nás daří 👏 ⚫️⚪️#votrocihttps://t.co/mxas3jAdTO — FC Hradec Králové (@FCHradec) June 19, 2023

Titul si tedy nepřičítáte?

Já ho nevyhrál, s klukama na hřišti jsem nebyl, neodehrál jsem ani minutu. Trénoval jsem s nimi jen v reprezentační pauze, když potřebovali doplnit počet. Jinak jsem byl s béčkem. Titul vyhráli kluci, já jim fandil, chodil jsem na každý zápas, ale moje zásluha to nebyla.

Za béčko ve druhé lize jste hrát nechtěl?

Bavili jsme se o tom, ale nedostal jsem povolení, abych mohl hrát. Chtěl jsem, snažil jsem se to domluvit, ale bylo mi řečeno, že béčko je pro mladé hráče. Zůstal jsem v pozici, v jaké jsem byl. Ale pozor, není to tak, že si tu teď stěžuji a brečím. To vůbec ne. Naše cesty se zkrátka rozešly.

Foto: FC Hradec Králové Fotbalista Ladislav Krejčí (vlevo) podepisuje smlouvu v Hradci Králové, vedle něj sedí sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

Jak vůbec proběhlo vaše postavení mimo první tým Sparty?

Ze začátku to bylo nepříjemné, šok. Ale nebylo to tak, že bych byl postavený mimo tým. Měl jsem si hledat jiný klub, snažili jsme se ho před rokem v létě najít, ale žádná taková možnost nepřišla. V Česku jsme se zase nedomluvili na finančních podmínkách, rozdíly byly velké. Vše ostatní bych nechal mezi mnou a klubem. Určitě nechci po Spartě plivat. Sparta mě vychovala, dala mě do velkého fotbalu, zažil jsem s ní všechny krásné chvíle kariéry. Jsem jí vděčný, vždycky to tak zůstane. Bohužel se stává, že se nedohodnete. Takové věci k fotbalu patří.

Nebojíte se, že se roční pauza může projevit na vaší výkonnosti?

Mám to obráceně, po té pauze se těším. Je těžké každý týden trénovat naplno a o víkendu, kdy se všichni chystají na zápas, jen koukat. Může vás to semlít, nebo budete mít větší hlad. Proto jsem tady, chci se pokusit dostat zpátky do formy, která mě zdobila.

Motivace ještě něco dokázat vám nechybí, že?

Bylo by špatně, kdybych sem přišel kariéru jen dohrát. Tak to určitě necítím. Chci zase hrát fotbal a ukázat lidem, že na to mám. Jsem nenažraný po fotbale, to je nedůležitější. Pak záleží na mně i dalších okolnostech, co se bude dít na hřišti. Ale budu makat, dřít a těšit se z fotbalu.

Očekávání od vás coby bývalého hráče Sparty a reprezentanta budou velká. Jste připraven?

Samozřejmě s tím počítám. Ale očekávání jsou na mě celý život, hrál jsem jen ve Spartě a v Boloni. Na tlak jsem zvyklý. Fotbalista se s tím musí vypořádat.

Penalty klíčem k sparťanskému titulu. Debata v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Navíc boom s novým stadionem přijde i v samotném městě. Cítíte to?

Je to jen dobře, že Hradec něco takového zažívá. Znám to tady velice dobře, kousek odtud mám babičku, často jsme sem jezdili do aquaparku, když jsem byl dítě. Mám k Hradci kladný vztah. Doufám, že lidé budou chodit a poženou nás k úspěšné sezoně. Navíc přišla i hradecká legenda Václav Pilař.

S ním se znáte, v reprezentaci jste spolu bojovali o místo. Bude to tak i tady?

(úsměv) To nechám na trenérovi, to je otázka pro něj. Ale i z jeho strany jsem cítil zájem, abych sem přišel.

Relativně nedávno jste měl i nepříjemné zdravotní problémy, prodělal jste plicní embolii. Zdravotně jste v pořádku?

Měl jsem ji nejspíš po očkování, jiná příčina se nenašla. Po třech měsících po prodělání plicní embolie jsem mohl začít s fotbalem. Od té doby jsem byl v plném tréninku a nemám sebemenší problém. Nechci to zakřiknout, zaklepu to. (klepe prstem na zuby)

Jaký jste měl dojem z Hradce v minulých dvou sezonách?