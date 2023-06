S fotbalisty Hradce zahájil přípravu Krejčí starší, Kubala zamířil do Ostravy

Třicetiletý Krejčí se v srpnu 2020 vrátil do Sparty po čtyřletém působení v italské Boloni. Na Letné se ale příliš neprosadil, v uplynulém mistrovském ročníku byl mimo A-tým a neodehrál jediný soutěžní zápas. Do posledního ligového utkání zasáhl v květnu 2022. Sparťanský odchovanec v české nejvyšší soutěži absolvoval 167 duelů, vstřelil 29 branek a přidal 34 asistencí.

"Je to podepsané a hotové. Přispělo k tomu spoustu věcí. Jednání s klubem hned od začátku bylo super, dýchlo to na mě skvělou atmosférou," řekl Krejčí novinářům. "Chci zase začít hrát fotbal a ukázat lidem, že na to mám. A že mě poslední rok jenom nakopnul v tom smyslu, že jsem zase nenažraný po fotbale," přidal jednačtyřicetinásobný reprezentant.