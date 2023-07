Kušej: EURO jsem hodil za hlavu, potřebujeme dobře začít. Možný přestup? Jsem klidný

Krátké volno jste měl před mistrovstvím Evropy jednadvacítek a pak ještě několik dní po šampionátu. Jak se před startem nové sezony cítíte?

Potřebuji ještě něco dotrénovat a doběhat, trénuji lehce přes týden. Kluci jsou v plném režimu po celou dobu, manko je na mně ještě trochu znát. Věřím však, že se za pár dní dostanu zpátky tam, kam potřebuji.

Vstřebal jste už vyřazení na EURO v základní skupině?

Pořád cítím velké zklamání. Když jsem přijel po šampionátu domů, cítil jsem, že jsem před totálním vyhořením. Bylo to extrémně náročné, hlavně na psychiku. Ale je to za mnou, tyhle věci už nemůžu řešit. Všechny nás vyřazení mrzelo, ale musíme se posunout dál. Za pár dní začíná liga, je potřeba to hodit za hlavu a soustředit se na start sezony. Potřebujeme dobře začít.

Ovšem herně vám osobně zápasy proti Anglii a Německu sedly, padalo na vás hodně chvály. Jak jste to vnímal?

Bylo hezké to číst a vědět, že jsem ty zápasy odehrál dobře. Zároveň je důležité, abych zůstal nohama na zemi a tyhle věci tolik nebral. Hodně lidí mi psalo nebo volalo a řešilo přestup. Já jsem klidný. Když něco přijde, tak přijde. Když ne, tak ne. Soustředím se na Boleslav, kde jsem spokojený a mám smlouvu. Začíná liga, tyhle věci není potřeba řešit.

Začátek Fantasy ligy se blíží V sobotu startuje Fortuna liga! Už máte svůj tým? Vytvořte si ho a hrajte zdarma o zajímavé ceny na Sport.cz.

Takže momentálně se váš možný přestup nerýsuje?

Pokud se něco řeší, tak to jde mimo mě. Teď se do toho nepletu. S vedením klubu jsem si po mistrovství Evropy řekl určité věci, tím jsem to hodil za hlavu. Jestli se bude něco dít, to už není na mně, ale na klubu a agentovi. Já se soustředím plně na svůj výkon.

Přemýšlíte nad tím, jestli je čas posunout se, nebo naopak jestli ještě není příliš brzo? Přeci jen ligu hrajete půlroku.

Tohle je těžké říct. Řekl bych, že ani jedna varianta není špatná. Myslím, že kdyby přišla nabídka, která by dávala smysl a znamenala by pro mě posun, byl by správný čas jít. Ale jestli nepřijde nic, co by mě oslovilo a co by dávalo smysl pro klub a pro mě, tak cítím, že Boleslav je pro mě správný klub. Cítím se tu dobře. Cítím od spoluhráčů i vedení podporu, což je pro mě důležité. Pokud se nestane nic zásadního, rád tu zůstanu.

Jaký byl váš osobní pocit ze zápasů s Anglií a Německem? Říkal jste, když jste proti nim hrál, že na tenhle level máte?

Také jsem to tak vnímal. Když jsme šli na hřiště, nikdo od nás nic nečekal. Jako tým jsme ale ukázali, že s nimi můžeme hrát vyrovnaný zápas. Bylo to i o štěstí. Kdybych dal proti Anglii dva góly, mohli jsme vyhrát 2:0 my. Myslím, že v obou zápasech jsme ukázali, že když nám to sedne a hrajeme jako tým, můžeme se měřit s každým.

Nepřijde vám, že váš příběh je svým způsobem pohádka?

Jo. Můj příběh je hezký, ale opakuji, že je potřeba zůstat nohama na zemi a nenechat se strhnout tím, co lidé píšou a říkají. Musím se soustředit sám na sebe. Pokud budu pokračovat dál tak jako dosud, můžu se posouvat dál já i celý tým a s Boleslaví můžeme třeba uhrát poháry.

Jsou poháry cílem Boleslavi?

Každý, kdo tu je, chce o poháry hrát. Navíc do nich půjde o jeden tým víc než teď. Když chytneme podzim, budeme makat a držet pospolu, tak máme silný kádr. Záleží na nás, jak se k tomu postavíme.

V útoku vám přibyla konkurence, Boleslav posílila. Jak to berete?

Když jsem byl na EURO, dělal jsem si z toho trochu srandu. Psal jsem Káfovi (Ondřeji Karafiátovi), že už ani nemám flek. Ale je to jen o mně. O tom, jestli budu makat. Trenér má k dispozici víc útočníků a je na něm, pro koho se rozhodne. Momentálně hraju na jiné pozici, dřív jsem na ní už hrál. Budu hrát tam, kde mě bude trenér potřebovat a kam mě postaví. Je mi jedno, kde to bude. Vždy se budu snažit podat maximální výkon. Konkurence je silná, a to je podle mě dobře. Kdybychom tu byli dva útočníci a hrálo na dva útočníky, tak vás to v hlavě ovlivní. Takhle se můžeme předhánět. Kdo bude dávat góly, bude hrát.

Cítíte na týmu posun oproti minulé sezoně?