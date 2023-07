Nic bych neměnil. Trmal o třech letech v Portugalsku, nové výzvě, Ronaldovi i Juráskovi

Přemýšlíte nad tím, proč vám angažmá v Portugalsku nevyšlo lépe?

Na začátku mi bylo něco řečeno, což nakonec nebyla úplná pravda. Spolu se mnou přivedli (v Guimaraesi) dalšího gólmana, bojovali jsme mezi sebou o místo a začal chytat on. Já byl připravený, a když jsem nastoupil, jsem měl vždycky ze zápasu dobrý pocit. Bohužel to nestačilo. Po dvou letech jsem odešel na hostování do Marítima, příležitost jsem tam dostal, jenže výsledky nebyly ideální. V jednu chvíli se obměnilo celé vedení, přišel nový sportovní ředitel, prezident. A ti si přivedli své hráče. Vše se změnilo. Mně v zimě řekli, že se mnou nepočítají. Do mistrovství světa jsem chytal, pak jsem byl mimo tým.

Jak těžké bylo takovou situaci vzít? A nebylo ve hře, že byste někam odešel už v zimě?

Nebylo to jednoduché. Před pauzou kvůli mistrovství světa se nám začalo docela dařit, končil jsem se dvěma vychytanými nulami a najednou jsem zjistil, že od ledna už mezi klukama nebudu. Byl jsem v Marítimu na ročním hostování, muselo by se rušit a hledat nový klub, což se nakonec nepovedlo. Dopadlo to tak, že jsem přes týden trénoval a o víkendu nejel na zápas. Snažil jsem se ale připravit co nejlépe na to, co přijde potom. Jsem rád, že to mám za sebou.

Co vám působení v Portugalsku dalo?

Byla to super zkušenost, viděl jsem, jak to chodí jinde než v Česku. Cíle jsem měl samozřejmě jiné, podle představ mi to tam nevyšlo, ale takový je fotbal. Byl jsem v kvalitním týmu s kvalitními hráči, nastupoval jsem proti kvalitním soupeřům. Zkušenosti jsem získal k nezaplacení.

Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, udělal byste před třemi lety stejný krok?

Určitě. Ptá se mě na to hodně lidí. Nic bych neměnil. Takhle jsem se rozhodl a byla to super výzva. Ano, mohlo to vypadat jinak, ale nelituji ničeho. Strašně moc jsem se toho za tři roky naučil, například zhruba během roku portugalsky. I fotbal jsem začal vnímat trochu jinak. Zápas pochopitelně nic nenahradí, ale i tak to mělo něco do sebe.

Dokážete vypíchnout, v čem konkrétně vás angažmá v Portugalsku po fotbalové stránce obohatilo?

Například po mně trenéři chtěli, abych hrál hodně za obranou, abych jí hodně pomáhal a hrál nohama. V Portugalsku se na rozehrávku hodně dbá a myslím, že za ty tři roky jsem se ve hře nohama hodně posunul. Boleslav chce také tak hrát, což je pro mě plus. Vyhovuje mi to.

Poznal jste, jací jsou Portugalci blázni do Cristiana Ronalda?

Naplno. Poslední rok jsem byl na Madeiře, kde se narodil, takže tam je jeho odkaz vidět všude. Kamkoliv jsem šel, narazil jsem na Ronalda. Na každém rohu jsem potkával lidi, kteří nosili jeho dres. Je jejich modlou a v celém Portugalsku legendou.

Nechtěl jste ještě zůstat v zahraničí?

Moje první přání takové bylo. I když jsem toho tolik neodehrál, věděl jsem, že na to mám. Nakonec jsme ale s rodinou a manažerem usoudili, že je čas se vrátit a pokusit se zase odrazit tady. Chci toho co nejvíc odchytat, pomoct Boleslavi. Klub zase může pomoct mně. Nastínili mi tu nějakou vizi, která se mi líbila. Na novou sezonu se těším. Určitou důvěru cítím, ale rozhoduje se na hřišti.

Přicházíte jako jednička?

To se nedá říct. Někdo o víkendu začne a od toho se budou odvíjet další věci. Samozřejmě bych chtěl co nejvíc chytat a pozici si udržet. Ale myslím, že jsme všichni na stejné úrovni. Ten, kdo bude v nejlepším rozpoložení, bude chytat.

Návrat do Slovácka, odkud jste do Portugalska odcházel, ve hře nebyl?

Kdo mě zná, ví, že mám Slovácko v srdci. Vyrůstal jsem tam, dali mi tam šanci nastoupit do ligy. Dokázal bych si návrat představit, ale nebylo to téma.

Do portugalské ligy přestoupil obránce David Jurásek. Má podle vás na to, aby se v Benfice prosadil?

Benfica měla minulou sezonu perfektní. Myslím, že trenér Roger Schmidt ji hodně pozvedl. Portugalci jsou podle mě trochu free a právě Schmidt tam zavedl disciplínu. Benfica na začátku ligu válcovala, konec měla horší, ale titul udělala, i když až v posledním kole. V Lize mistrů vyřadila skvělé týmy. Davida si určitě dobře vybrala, protože skauting má neuvěřitelný. Tam vědí, jaké hráče berou.

Budou mu věřit, že?

Příležitost určitě dostane a pak záleží na něm, jak se prosadí. Alex Bah taky zpočátku chvíli nehrál, měl těžké se dostat do sestavy přes Gilberta, ale když dostal šanci, všichni z něj byli paf. Věřím, že i David si udělá dobrou pozici. Odešel levý bek Grimaldo, kterého tam měli rádi. Pro mě překvapivě zvolil Leverkusen, ale pozice pro Davida se otevřela.

Nežádal vás o rady?

Nemluvili jsme spolu. Neznáme se, byť vím, že také pochází z okolí Uherské Hradiště.

Pocítil jste, že renomé české ligy v Portugalsku stouplo? Kromě Juráska a Baha prošel Slavií i Petar Musa.