Ligoví bažanti řádili v Ostravě. O takovém debutu jsem snil, rozplýval se Václav Sejk

Nedávná posila ze Sparty Sejk mohl po utkání dobrou náladu vyvážet. A nebýt v 17. minutě ofsajdového postavení Žáka, mohl v prvním ligovém zápase slavit dokonce hattrick. „Rozhodčí mi pak říkal, že Žaky byl v ofsajdu. Ten gól by byl z velké části jeho, protože to skvěle vymyslel," chválil Sejk spoluhráče z útoku.

„Nezlomilo mě to. Říkal jsem si, že určitě gól dám. A když se mi to podařilo, všechno ze mě spadlo. Bylo to perfektní. Vždy jsem snil hrát první ligu a takový debut jsem si ani nemohl přát. Je to úžasné," zářil 19letý útočník, který v Teplicích hostuje z pražské Sparty.