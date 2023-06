Majitel Zlína vyřeší chybějící miliony. Prozradil, co bude s koučem Vrbou

„Climax končí jako titulární partner, ale bude nás i dál podporovat. A věřím, že se na tomtéž dohodnu také s Trinity. Ještě o tom budeme jednat," tvrdí Červenka.

Významný podnikatel, který vlastní zlínský klub už dvaadvacet let, však hned dodává, že naprostou většinu rozpočtu musí bez ohledu na to zajistit sám se svými firmami. „Pokud se najde někdo, kdo pomůže, je to pochopitelně velmi příjemné přilepšení. Věřím, že se najde i někdo další, kdo nás podpoří. Klub je ale i tak každopádně ekonomicky stabilizovaný. Rozhodně nebude finančně strádat. Budeme v první lize normálně fungovat dál. I s pomocí města. V současnosti je spolupráce se zlínskou radnicí na takové úrovni jako nikdy v minulosti," má radost zlínský šéf.

Červenku potěšilo, jak zlínští fotbalisté zvládli skvěle závěr uplynulého ročníku nejvyšší soutěže. Přestože je mnozí experti i fanoušci v průběhu jarní části už odepisovali, nakonec se jim podařilo odpoutat se v tabulce z posledního místa a díky úspěšně zvládnuté baráži s Vyškovem se mezi elitou udrželi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Zlína Pavel Vrba během utkání nadstavby v Pardubicích.

„Všichni v klubu se fantasticky zmobilizovali. Došlo k obrovskému propojení energie všech zainteresovaných včetně fanoušků, kteří za týmem v závěru sezony neskutečně stáli. A velkou zásluhu na záchraně má pochopitelně kouč Pavel Vrba, který u nás po dvou ne úplně povedených štacích ve Spartě a v Baníku prokázal, jak je kvalitním trenérem. Bylo na něm vidět, jak ve Zlíně znovu ožil. Postupně se z něj stal úplně jiný člověk, což dokumentoval i kotouly po záchranářské definitivě v Drnovicích. Beru to tak, že on pomohl nám, a my jemu. Kéž by to takhle pokračovalo," přeje si Červenka.

Do nové sezony však zlínské mužstvo vstoupí pod Vrbovým vedením s mnoha hráčskými změnami. Ofenzivní středopolař Čanturišvili už odešel do Jablonce a smlouvy vypršely i brankáři Dostálovi, Simerskému, Fillovi, Procházkovi, Hlinkovi, Kozákovi, Balajovi, Reiterovi, Janetzkému, Jeřábkovi či Silnému. Zájem z jiných klubů je o záložníka Hrubého.

Foto: Václav Šálek, ČTK Joss Didiba ze Zlína a Fahad Aziz Bayo z Vyškova.

„Kádr pro příští sezonu dává dohromady manažer Zdeno Grygera. U některých jsme ani nechtěli, aby u nás pokračovali. Chystáme se tým omladit. Vedle Slončíka máme ve starším dorostu i další talentované mladíky. V letní přípravě, která začne v pondělí, dostanou naše naděje šanci. Věřím, že se nám podaří sestavit takové mužstvo, abychom se starostem se záchranou propříště vyhnuli," přeje si Červenka.