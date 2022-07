Mara bojuje v Liberci o další šanci. Záleží jen na něm, tvrdí Kozel

27letý záložník by každopádně měl se Slovanem ve středu odcestovat na herní soustřední do Rakouska, kde se před rokem jeho působení v modrobílém klubu nachýlilo ke konci.

Z jakého důvodu? Afričan patřil v předminulé sezoně k oporám modrobílých a netajil se tím, že by Severočechy po třech letech rád opustil a posunul se dál. Jenže vymodlená nabídka nepřišla a Mara pod smlouvou s Libercem do konce roku 2022 se musel hlásit v přípravě.

View this post on Instagram

„Pro mě i pro tým bylo vždy hrozně těžké navazovat znovu a znovu spolupráci s hráčem, který chtěl z Liberce opakovaně odejít. Když svůj postoj dáváte opakovaně najevo, není to dobře. Vždy se nám to povedlo. Do Rakouska za námi dorazil v nedostatečné kondici a my jsme se už rozhodli, že s námi pokračovat nebude," vysvětlil před rokem stopnutí spolupráce někdejší kouč Liberce Pavel Hoftych.