Matejov touží dokázat, že se kritici mýlí. Chci pomoct stabilizovat Zbrojovku v lize, tvrdí posila Brna

Minulý týden si hned po ligovém losu zatrhl v kalendáři druhý zářijový víkend, kdy se fotbalisté Zbrojovky vydají k mistrovskému duelu do Zlína. „Bude to pro mě hodně speciální zápas. Už teď se moc těším," prozradil Matejov, který se nejlíp cítí na pravé straně hřiště. „Ale nemám problém nastupovat ani zleva," nevybírá si.

Matejov vlastní i skútra, dojíždět na něm se ovšem nachystá. „Asi by mě to na dálnici pěkně profouklo. Před tréninkem by to zřejmě nebylo úplně top," usmívá se.