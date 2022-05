Mejdr? Nemělo smysl, aby nastoupil. Od příští sezony bude hrát jinde, prozradil kouč Hradce

To asi ano. Výše porážky se mi však zdá z našeho pohledu příliš krutá. S domácími jsme dlouho drželi krok. Vždyť v prvním poločase jsme měli dvě velké šance my, avšak vedoucí gól vstřelilo z penalty Slovácko. Po přestávce jsme hru ve snaze vyrovnat hodně otevřeli, a Hradišťští těžili z brejků, v nichž jsou silní. Zvlášť když přišli na hřiště střídající Petržela s Jurečkou. Druhá branka v naší síti se ukázala jako klíčová.

Je to tak. Postrádali jsme marody Vlkanovu, Vašulína nebo Leibla. Kubala nemohl nastoupit kvůli tomu, že u nás hostuje ze Slovácka. Nepochopil jsem proč, když už vlastně o nic nešlo. Zahráli si tudíž i fotbalisté z lavičky. Byla to taková prověrka ambicí některých borců pro příští prvoligový ročník. Zejména výkon Doležala byl v tomto směru pozitivem. Ukázalo se ale, že Slovácko disponuje přece jen širším kádrem než my. A předčilo nás větší rutinou.