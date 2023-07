Morous Koubek? Kdepak! Má hlášky, legraci nezkazí. Až se lidi diví, kolik toho řekne, směje se Vlkanova

Hodně. V Hradci nám to v lize skvěle fungovalo, dokázal jsem využít svoje přednosti ve stylu, který s námi praktikoval. V dost věcech máme podobný náhle dna fotbal. Pomohl mi, mohl jsem rozkvést v ofenzivě. S každým trenérem se posouváte, každý vám něco dá. Ale díky společné sezoně v Hradci jsem vyletěl a posunul se do většího fotbalu. S Plzní jsem si zahrál dokonce Ligu mistrů.

Tento model měl úspěch, udělal se s ním titul. Logicky se s ním pokračovalo dál. Věřilo se v to, co bylo úspěšné. Ale první půlrok v Plzni pod panem Bílkem jsem odehrál prakticky všechno. Navíc se dařilo mně i týmu. Ve fotbale to tak někdy je, že se jednou daří a občas nedaří.

Myslím, že nějaká změna byla potřeba. Musím ale říct, že trenér Bílek udělal v Plzni velký úspěch, dokázali jsme pod ním skvělé věci. Není to tak, že on musel jít pryč. Ale přestalo se dařit, což většinou odnese právě trenér. Každý si ho ale bude pamatovat, co tady v Plzni dokázal. Mistrovský titul, vzápětí postup do Ligy mistrů. Nikdo nemůže říct na trenéra negativní slovo. Nikdo mu nemůže vyčítat, že na jaře nezměnil styl, který byl předtím úspěšný.