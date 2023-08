Muž zápasu? Slova kouče jako motivace. Provod se na beku cítí v pohodě

Pro leckoho je jeho nová role překvapivá. Ovšem když si vezmete předpoklady, které Trpišovský žádá od hráče, jenž bude nastupovat na pozici Davida Juráska, zjistíte, že Provod tam docela pasuje. Dobrá fyzička, kvalitní centr levou nohou, odolnost, to může nabídnout.

Slavia v úvodu sezony nastupovala v systému se třemi stopery, v něm pendloval rodák z Plzně jako halvbek (wingbek). Ve čtvrtek v prvním duelu třetího předkole Evropské ligy proti Dnipru (3:0) a v Boleslavi přešaltoval trenérský štáb sešívaných zpět do formace se čtyřmi obránci. Provod hrál levého beka.

„Ve Slavii je taková konkurence, že kamkoliv mě trenér postaví, já budu vždy rád, že budu moct hrát. Teď se cítím na té pozici v pohodě. Když hrajeme na tři vzadu, hraju halvbeka a jsem výš a blíž soupeřově bráně než naší, tak je to pořád lepší. Ale postupně si na tu pozici zvykám," popsal hráč, jenž byl v Boleslavi slávistickým kapitánem.

Pro typologicky ofenzivního hráče je logicky náročné plnit defenzivní úkoly. I v Boleslavi si v tomto ohledu ale vedl velice zdatně. Domácí se přes zodpovědně hrající sešívané nedostali do pořádné šance. „Toho si samozřejmě ceníme. Věděli jsme o kvalitách Boleslavi, viděli jsme její předešlé zápasy, hrála dobře. Mají Júsufa, který je nesmírně silný ve vzdušných soubojích, nebo Kušeje, který je hodně nebezpečný a minule nám tu gól. Hodně jsme se na to soustředili a musím tedy pochválit kluky v obraně, teď už vlastně i sebe, že jsme to zvládli dobře," hovořil spokojeně muž se sedmnáctkou na zádech.