Trpišovský: Náš nejkvalitnější výkon. Posuzování zákroků? Hráči v tom někdy plavou

Potvrdili jste dobré rozpoložení na začátku sezony?

Myslím, že jo. Je složité vyhrát každý zápas. Řekl bych, že tohle byla pro nás zatím nejnáročnější prověrka, když vše sečtu. Ve čtvrtek jsme hráli náročný zápas v předkole Evropské ligy i podle běžeckých dat. Teď se hrálo od tří v takovém počasí proti soupeři, který bude podle mě extrémně silný. Jsem přesvědčený o tom, že bude hrát v první pětce v lize. I když jsme neměli tolik šancí jako v jiných zápasech, myslím, že jsme podali nejkvalitnější výkon. Kluci pracovali do defenzivy skvěle, soupeře úplně eliminovali. Hráli jsme vyspěle, někdy hrajeme nahoru dolů, teď jsme hráli, řekl bych, bezpečně celé utkání. Postupem času jsme zvyšovali obrátky. Někdy od 55. minuty, kdy se zápas láme a pracuje únava, jsme předvedli nejlepší fotbal. Podali jsme kultivovaný výkon, i když od některých hráčů jsme čekali víc. Ale to bylo zapříčiněno i kvalitou soupeře.

V nominaci na utkání vůbec nebyl Ondřej Lingr. Proč?

V sobotu při tréninku si trochu stěžoval na bolest ve stehně po souboji s Wallemem. Byli v sobě zaklesnutí v souboji. Ondra to trochu cítil, sono měl čisté, ale pro jistotu jel na rezonanci. Čekáme na výsledek. Nechtěli jsme riskovat nic vážnějšího.

Právě Conrad Wallem odstoupil ze hry už v závěru první půle. Co se mu stalo?

Stěžoval si na podobné místo jako Ondra. Necítil škubnutí nebo trhlinu, ale spíš diskomfort v tom místě. Preventivně chtěl jít dolů. Pojede na rezonanci, pak uvidíme.

Do gólové situace se zapojil Muhamed Tijani, který v tu chvíli přišel na hřiště. Jak probíhá jeho adaptační proces?

Pracuje na sobě, zvyklá si na nároky bez balonu a způsob hry. Chce ho plnit, ale když s tím neumí pracovat, tak se za pět minut zavzdušní. Je dobře, že chce běhat, ale je potřeba to dělat efektivně. Ne se za pět minut zničit a dostat se do kyslíkového dluhu. To se učí. Zvyká si na hráče okolo sebe i styl hry. Myslím, že tenhle zápas byl přesně pro něj. Dostali jsme do nátlakové hry, drželi jsme balon a hlavně z naší levé strany jsme se dostávali do kvalitních situacích. Sázeli jsme také na to, že obránci soupeře se mu pak v šestnáctce musí věnovat. Ostatní hráči pak mají víc prostoru. Muhamed je hodný a ctižádostivý kluk. Je to s ním jako na houpačce. Někdy má den, kdy dělá vše skvěle, jindy se to od něj odráží. Jde o jeho sebevědomí, ale myslím, že pro nás může být velice prospěšný.

V prvním poločase jste několikrát debatoval s boleslavským asistentem trenéra Pavlem Medýnským. Co jste probírali?

(úsměv) Profi licenci, kterou jsme spolu studovali. Dokonce jsme spolu párkrát spali na pokoji. Já jsem na něj chodil jako na hráče, dokonce jsme proti sobě i na nižší úrovni párkrát hráli. Známe se dlouho, probírali jsme společné zážitky ze školy.

A vážně? Předpokládám, že jste rozebírali posuzování některých zákroků na hřiště. Přišlo vám, že to bylo nekonzistentní?

Člověk vždycky dole při tom zápase ty situace nějak vidí. Moje reakce byla spíš za žlutou pro Tomiče. Já bych tuhle situaci posuzoval jako faul, ale vzhledem k tomu, jak se posuzovaly předchozí situace, přišla mi žlutá přísná. Hrál balon, předtím tam byly jiné věci jako držení, za které by karta slušela spíš. Myslím, že on (rozhodčí Machálek) to chtěl spíš uklidnit, protože těch zákroků bylo hodně. Moje reakce byla taková, že my jsme byli předtím sedmkrát faulovaní bez karty, a náš první zákrok byl hned za žlutou. S Medym jsme si to vysvětlovali ale v dobrém.

Myslíte si, že je těžké pro hráče se pak v metru sudího orientovat?

Hráči v tom někdy plavou. Někdy jsem strašně překvapený, že je to faul. Pak jsou zase momenty, kdy si říkám, že je to faul, a není odpískán. Ale chci zdůraznit, že to posuzování je úplně jiné než před dvěma nebo třemi lety ku prospěchu fotbalu. I rozhodčí se to musí učit. Hledáme konzistenci. Furt je to lepší než zastrašování hráčů, co bylo dřív. Hráči někdy úplně nevědí, co a jak bude. Ale nechci to kritizovat, sám nejvíc bojuju za to, aby byl co nejvyšší čistý čas a aby hráči byli chránění.

Pokračují vysoké návštěvy. Co tomu říkáte?

Je to skvělé. Musíme si toho všichni vážit. Jde o celý produkt, je to zásluha mnoha věcí. Zlepšuje se zázemí na stadionech, snažíme se přilákat lidi na fotbal. Přispívá i fotbal jako takový, týmy se snaží hrát ofenzivně, padá hodně gólů. Co vidím, není to kung-fu liga se sto padesáti fauly na utkání, dvaceti kosami zezadu a pětadvaceti srážkami bez balonu. Víc se prosazují techničtí hráči, kteří jsou i víc chránění než dřív. Narůstá čistý čas, je dobré počasí, terény. Je škoda, že se teď nehraje víc zápasů. V prosinci, lednu a únoru návštěvy klesnou, budou horší terény. Je každopádně povinností nás všech, aby byl zápas co nejatraktivnější.

Když zmiňujete terény. Jaký momentálně stav je v Edenu, kde se trávník mění?