Na konci podzimu bylo všechno špatně. Čeká nás boj o záchranu, uvědomuje si zlínský kapitán

„Zpočátku nás brzdilo zejména neproměňování šancí, avšak naše hra nebyla špatná. Postupně se k tomu ovšem přidávala i nepřesná rozehrávka či chyby v obraně. Hodně nás to sráželo. V posledních utkáních jsme se neměli čeho chytit. Podle toho to na hřišti vypadalo. Konec podzimu nás zastihl v hodně špatném rozpoložení," uznal Procházka.

Rád by, aby se po příchodu nového trenéra výsledky Ševců na jaře výrazně zlepšily. „Bude to ale samozřejmě záležet hlavně na tom, co ukážeme na hřišti," uvědomuje si. Petra Radu, který je hlavním kandidátem na uvolněné místo, dobře zná. „Vedl mě před lety v Plzni, když jsem jako mladíček přešel z dorostu do prvního mužstva. Je to dobrý motivátor, který umí tým nabudit. Ale těžko se vyjadřovat k něčemu, o čemž nevím, zda nastane. A zřejmě přijdou ze strany vedení i další kroky," očekává také změny v hráčském kádru.